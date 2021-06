Tracunhaém inicia imunização contra Covid-19 de professores e demais profissionais de educação

A Prefeitura de Tracunhaém começa a vacinar, nesta terça-feira (1°), professores e demais profissionais de educação do município.As Secretarias de Educação e Saúde decidiram manter um cronograma de vacinação obedecendo os dias estabelecidos para os servidores de cada unidade educacional.A ação acontecerá na Escola Municipal Joaquim Canuto de Araújo, das 9h às 12h, sendo obrigatório apresentar o CPF, cartão do SUS no momento da vacina.”Um passo fundamental para o nosso município a Imunização dos nossos educadores. Confiante que avançaremos cada vez mais para poder continuar protegendo a nossa população.Sonho em ver toda Tracunhaém imunizada”, afirmou o prefeito Irmão Aluízio.