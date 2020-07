Tracunhaém realiza Cadastro Artístico e Cultural

A Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Tracunhaém iniciou na última segunda-feira (6),das 8h às 12h, a atualização do Cadastro Artístico e Cultural do município.

A medida, que segue até o dia 17 de julho, é para atualização do banco de dados do Município, bem como para facilitar o contato com os profissionais da área artística e cultural.O Secretário de Turismo e Cultura, Pedro Júnior, afirma que a iniciativa é uma necessidade percebida pela secretaria, tendo em vista que não há um cadastro atualizado dessas informações.

Pessoa Física / Pessoa Jurídica / Grupo Sem CNPJ– Para realizar a atualização, as pessoas físicas, jurídicas e grupo sem CNPJ devem procurar o Centrart/Occaa para preenchimento do formulário de inscrição (devidamente preenchido e assinado) e lista de documentações disponíveis na Secretaria Municipal de Cultura de Tracunhaém.

Artesão- Os artesãos devem buscar atendimento no Centro de Comercialização e Produção Artesanal de Tracunhaém (Colégio de Artes) . Formulário de Inscrição (devidamente preenchido e assinado) e lista de documentações disponível no Centro de Comercialização e Produção Artesanal de Tracunhaém (Colégio de Artes).Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.