TRE-PE adotará julgamentos por videoconferência

Diante das restrições provocadas pela pandemia da Covid-19, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) realizará suas sessões de julgamento através de videoconferências.

Os testes já foram realizados e a primeira sessão utilizando o sistema online será no próximo dia 13.

Na última quinta-feira (02), foi publicada a Resolução TRE-PE nº 363/2020, que institui as sessões de julgamento remotas durante o Regime de Plantão Extraordinário estabelecido pela Resolução TSE nº 23.615/2020.

CLIQUE AQUI E LEIA A RESOLUÇÃO DO TRE-PE.

As sessões de julgamento via videoconferência vêm sendo usadas por tribunais de todo país para dar andamento aos processos sem, no entanto, contrariar as orientações das autoridades de saúde. Como se sabe, o combate ao contágio do novo coronavírus exige isolamento social.