TRE-PE amplia atendimento do Disque Eleitor

A partir de hoje (15), o serviço Disque Eleitor, oferecido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) ao longo de todo ano, terá o seu atendimento ampliado para atender as demandas dos cidadãos pernambucanos durante este período que antecede as Eleições Municipais 2020.

Com a ampliação do serviço, vinte e um servidores do TRE-PE ficarão alocados no casarão anexo a sede, à disposição da central telefônica para orientar, informar e responder às dúvidas dos eleitores sobre o pleito eleitoral através do número (81) 3194-9400.

Nas Eleições Gerais de 2018, o Disque Eleitor atendeu cerca de 38.985 pessoas. As principais dúvidas dos eleitores estavam relacionadas a justificativa, transferência, quitação de multas, voto em trânsito, perda do título, documento para identificação, locais e seções de votação.

A servidora do TRE-PE e coordenadora da equipe do Disque Eleitor, Rayssa Rodrigues, destaca a importância do serviço para as Eleições Municipais deste ano “O Disque Eleitor é um serviço essencial para a orientação adequada do cidadão e reforça a importância que o TRE-PE dá à transparência e ao respeito com o eleitor. Para nós, equipe do Disque Eleitor montada para as Eleições 2020, é um privilégio servir nesta nobre tarefa de informar e assegurar que o eleitor tenha suas dúvidas esclarecidas.”

Horário de Atendimento

Este ano, o atendimento ampliado funcionará de segunda a sexta das 8h às 17h. O serviço também estará disponível no feriado do dia 28 de outubro (Dia do Servidor Público) e do dia 02 de novembro (Dia de Finados).

A partir do dia 09 até o dia 13 de novembro, semana que antecede o primeiro turno das Eleições 2020, o horário de atendimento será expandido e funcionará das 8h às 19h. No sábado (14) anterior ao dia das Eleições, o serviço será ofertado das 8h às 17h e no domingo de Eleição (15), das 6h às 17h.