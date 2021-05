TRE-PE divulga a Semana de Meio Ambiente 2021 que terá Curso sobre Segurança sanitária e ambiental contra a Covid-19

O Comitê Ecos de Pernambuco disponibilizou seis cursos em formato EaD ministrados pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Os Cursos acontecerão em ambiente virtual, são gratuitos e abertos ao público em geral

São eles:

1. Compostagem caseira e biofertilizantes

2. Descarte de medicamentos e resíduos de saúde domiciliar

3. Gerenciamento de resíduos recicláveis em instituições públicas e privadas,

4. Resíduos de equipamentos eletroeletrônicos

5. Protocolos de segurança sanitária e ambiental contra a covid-19

6. Estratégias e indicadores de sustentabilidade.

Cada curso possui carga horária de 20 horas e são válidos para concessão de AQ no TRE-PE os Cursos 3 a 6. O conteúdo programático, ementa e outras informações estão disponíveis neste link. Os materiais dos cursos serão disponibilizados na nuvem e possuem como metodologia a exposição de aulas virtuais, leitura de textos complementares, vídeos e formulário de avaliação do treinamento para emissão dos certificados de participação.

As inscrições iniciam dia 21 de maio e estarão abertas até o dia 8 de junho, e podem ser efetuadas pelo link abaixo. A conclusão deve ser dar até o dia 25 de junho e o envio do(s) Certificado(s) se dará até o final do mês.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRAiDhtPyKrDkMD1z85zm2lrqjvpl7NdyjDFo1iiN_te2jNg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628

Ecos de Pernambuco – O Comitê de Trabalho Interinstitucional Ecos de Pernambuco foi instituído em 3 de setembro de 2014, por Protocolo de Cooperação Técnica. Atualmente, o Ccomitê é composto por: Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, Universidade Federal Rural Pernambuco, Advocacia-Geral da União – Superintendência de Administração de Pernambuco, Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Procuradoria Regional da República na 5ª Região, Procuradoria da República em Pernambuco, Procuradoria Regional do Trabalho na 6ª Região e Ministério Público de Pernambuco.