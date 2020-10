TRE-PE inicia operação para reduzir risco de contágio durante as eleições

O Tribunal Regional de Pernambuco (TRE-PE) está tomando todas as providências para que as eleições no Estado sejam realizadas com total segurança sanitária para eleitores e mesários.

Nesta terça-feira (6/10), às 10h, no depósito do Bongi (endereço abaixo), o Tribunal começará a fazer a montagem dos kits com Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Serão 22.176 caixas.

O presidente do TRE-PE, desembargador Frederico Neves, vai vistoriar toda operação. Ele concederá entrevista no local.

Utilizados para reduzir o risco de contaminação pelo novo coronavírus, os kits são formados por álcool em gel, álcool líquido, protetor facial, máscara de proteção, lenços para limpeza, cartazes de orientação e fitas adesivas para delimitação do distancimento.

O material, acondicionado com toda segurança, será enviado para os 18 polos eleitorais do Estado (que contemplam os 184 municípios) no período de 12 a 24 de outubro.

MATERIAL ENVIADO PELO TSE PARA PERNAMBUCO

89.994 face shields (protetor facial)

366.764 máscaras de proteção

87.778 frascos de 200 ml de álcool em gel (70%)

98.349 frascos de 500 ml de álcool em gel (70%)

19.609 frascos de 400 ml de álcool desinfetante (70%)

24.587 pôsteres A3 de orientação

8.470 pôsteres de 54 cm por 74 cm para orientação

94.467 adesivos para delimitar distanciamento