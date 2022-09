TRE-PE preparou cola para eleitor anotar os números de seus candidatos

O TRE de Pernambuco criou uma tabela para ajudar as eleitoras e eleitores a não esquecer seus candidatos na hora do voto. Usar o celular para registrar o número dos escolhidos para cada cargo era um hábito comum, mas como o uso do aparelho na cabine de votação passou a ser proibido, desde o final de setembro, anotar em um papel é a opção. Para imprimir a cola do TRE-PE e tirar suas dúvidas sobre eleição, as eleitoras e eleitores devem consultar o serviço Informações ao Eleitor, neste link.

A proibição de uso de celular – e demais equipamentos de captação de imagem – tem o objetivo de garantir o sigilo do voto previsto na Constituição Federal, além de evitar eventuais coações aos próprios eleitores. A mesma regra vale para outros equipamentos como máquinas fotográficas, por exemplo. Quem desobedecer não poderá votar e responderá criminalmente.