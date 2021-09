TRE-PE realiza doação de bens à Comunidade Obra de Maria

o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) realizou a doação de bens públicos para a Comunidade Obra de Maria, Entidade Civil de direito privado e sem fins lucrativos com sede no bairro de Penedo, na cidade de São Lourenço da Mata/PE. Atualmente com 30 anos de existência, a Comunidade Obra de Maria atua no estado de Pernambuco e em 34 países desenvolvendo trabalhos sociais cujo público alvo são crianças, adolescentes e jovens de diversas famílias que participam de atividades profissionalizantes. Também são mantidas creches, hospitais, internatos, casas de recuperação de dependentes químicos, atendimento médico e psicológico e outros serviços que contam com a solidariedade de pessoas e instituições.

A entrega dos materiais foi realizada no depósito do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco localizado na Praça das Cinco Pontas, no bairro de São José – Recife. Na ocasião estiveram presentes um membro da Comissão de Avaliação e Alienação de Bens Inservíveis (CAABI), Robson da Silva Alencar, e um representante da Comunidade Obra de Maria, David Samuel Baez Sanabria, responsável pelo recebimento dos bens que foram avaliados num valor total de R$ 14.233,64.

Entre os 329 objetos doados estão cadeiras, mesas e demais móveis que servirão para uso de interesse social da instituição. Os materiais recebidos serão usados, em especial, para o trabalho de reciclagem e trabalhos em marcenaria que são desenvolvidos com dependentes químicos, refugiados e prestadores de pena assistidos pela entidade.

Ressaltando a importância da ação realizada pelo TRE-PE, a encarregada pelo Setor de Projetos Sociais e Captação de Recursos da Comunidade Obra de Maria, Elayne Silva de Santana, esclarece que “após a reciclagem dos móveis/equipamentos, poderemos utilizar os bens doados tanto em nossa sede, como em nossas filiais. Desta forma esta doação, será de grande importância para a darmos continuidade a assistência às pessoas em situação de vulnerabilidade social”.

A CAABI é uma comissão do Tribunal responsável por analisar e classificar os bens inservíveis encaminhados pela unidade do Patrimônio (SEPAT), ou seja, itens que não mais possuem serventia ao TRE-PE. Ao invés de ser realizado um descarte indiscriminado desses equipamentos, os mesmos são organizados pela CAABI seguindo critérios de avaliação rigorosos e em seguida encaminhados para que a administração repasse os bens a outras instituições ou órgãos públicos por meio de leilão ou doações.

Segundo o presidente da comissão, Silvando José da Silva, “este é um trabalho muito importante por agrega valor social aos desfazimentos, beneficiando tanto o TRE-PE quanto outras instituições”.