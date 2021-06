Treloso ensina receita prática para curtir o Dia de São João com as crianças

pipoca é um grande clássico das Festas Juninas. Neste mês, que tal trazer esse gostinho de arraial para dentro de casa de um jeito diferente? A Treloso, marca de biscoitos e bolinhos infantis da Vitarella, tem uma dica saborosa: a Pipoca Gourmet com Treloso.

Simples de fazer, a receita vai surpreender e animar as crianças! Confira abaixo o modo de preparo:

Ingredientes:

– 200 g de Biscoito Treloso recheado sabor morango

– 200 g de Biscoito Treloso recheado sabor chocolate

– 240 g de milho de pipoca

– 800 g de chocolate branco

– 400 g de leite em pó

– 80 ml de óleo de soja

– 320 g de açúcar

– 80 ml de água

– Corante rosa (opcional)

– Corante marrom (opcional)

Modo de preparo:

– Colocar o milho na pipoqueira em fogo alto e esperar até que fique meio douradinho.

– Adicionar o óleo, o açúcar e a água. Fechar a pipoqueira e ir mexendo, aumentando a rotação da pipoqueira até que todo milho tenha pipocado.

– Retirar a pipoca e dividir em dois bowls grandes.

– Derreter o chocolate branco dividido em dois bowls.

– Adicionar ao chocolate branco derretido o corante rosa em um bowl e o corante marrom no outro bowl. (opcional)

– Despejar o chocolate derretido na pipoca e mexer bem com cuidado para a pipoca não se quebrar. Quando estiver quase sequinha, adicionar o leite em pó e o biscoito Treloso recheado sabor chocolate quebradinho. (lembrando que se for usar o corante nessa etapa, é o chocolate derretido com o corante marrom)

– Repetir o processo com o biscoito Treloso recheado sabor morango. (se for usar o corante, nessa etapa é o chocolate derretido com o corante rosa).

– Servir em seguida.