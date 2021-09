Três eletricistas ficam feridos ao levar choque durante serviço em poste de iluminação pública

Três eletricistas da Companhia Energética de Pernambuco (Celpe) levaram choque elétrico quando faziam um serviço em um poste de iluminação pública, nesta segunda (30), na BR-101, na Iputinga, na Zona Oeste do Recife. Feridos, eles foram levados para o Hospital da Restauração (HR), na área central da cidade (veja vídeo acima).

Os três homens, identificados como Anderson Melo da Silva, de 28 anos, Garbson Antonio Duarte da Silva, 34, e Alexandre, 48, foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Pessoas que estavam no local relataram que os três foram atingidos pela descarga elétrica depois que o poste bateu em um fio de alta tensão. A Celpe não informou a causa do acidente, de forma oficial.

Por nota, a Neoenergia, grupo ao qual a Celpe pertence, informou que está apurando as causas do acidente com os eletricistas, que são funcionários de uma empresa terceirizada.

A empresa também lamentou o ocorrido e disse que cobra da prestadora de serviço o acompanhamento necessário para os eletricistas.

De acordo com a assessoria de imprensa do HR, os três pacientes foram estabilizados e, depois de passar por atendimento multidisciplinar na unidade trauma da unidade de saúde, foram para a unidade de queimados para curativos.

