Três jogos on-line para ensinar ciências para crianças

Disputar a atenção das crianças com os apps de smartphones, as redes sociais, os serviços de streaming e os videogames é muito difícil. A educação básica ainda está em processo de desenvolvimento de ferramentas que sejam capazes de vencer essa batalha pelo engajamento dos jovens. Conteúdos que conversem com os interesses das novas gerações e que sejam capazes de ensinar ao mesmo tempo em que divertem podem parecer impossíveis, mas não são.

Uma das respostas para esse dilema pedagógico é o chamado “edutainment”. O conceito, que existe desde os anos de 1940, embora ainda não tivesse esse nome, foi primeiramente aplicado em produções da Disney. Mais tarde, canais de TV como a Cultura adotaram estratégias de edutainment em programas de sucesso como o “Rá-Tim-Bum”, o “X-Tudo” e o “Castelo Rá-Tim-Bum”.

Atualmente, uma das ferramentas mais eficazes de edutainment são os jogos eletrônicos. De acordo com um estudo realizado pela Universidade Estadual de São Paulo (Unesp), recursos tecnológicos são capazes de aumentar em mais de 30% o rendimento dos estudantes em disciplinas como física e matemática. Os métodos tradicionais de passar os conteúdos podem ser potencializados com games como estes:

Charadas do Corpo Humano

Desenvolvido pela Editora Aprende Brasil, que atende a rede pública municipal de mais de 200 cidades em todo o país, o jogo “Charadas do Corpo Humano” é um exemplo de jogo on-line e gratuito que ajuda a ensinar a localização e as funções de diversos órgãos do corpo. Em uma plataforma interativa e colorida, o estudante primeiro precisa colocar cada órgão no lugar correto. Depois, responde a uma série de perguntas sobre o que cada um deles faz. Por fim, o nível 3 traz curiosidades e questiona a qual órgão cada uma delas se refere.

Ludomix – Ciências

Simulando um jogo de tabuleiro com perguntas e respostas sobre ciências, o “Ludomix – Ciências” é um jogo criado pelo Ludo Educativo. O usuário precisa girar o dado para percorrer as casas do tabuleiro. Algumas delas estão vazias, mas, para avançar sobre as demais, é necessário responder a questionamentos sobre temas científicos variados. É possível escolher entre diferentes níveis de perguntas preparadas para crianças a partir do 6º ano do Ensino Fundamental. O Ludo Educativo é especializado em desenvolver games on-line que aplicam o conceito de edutainment.

InfoCovid Kids

Junto a vários outros games lançados pelo Espaço Interativo de Ciências, ligado ao Instituto de Física de São Carlos da Universidade de São Paulo, o “InfoCovid Kids” é uma maneira lúdica de conscientizar as crianças no combate à pandemia de covid-19. Uma iniciativa que prova que esse tipo de recurso também pode ser usado para contribuir com a promoção da saúde na sociedade contemporânea. Enquanto monta quebra-cabeças, a criança recebe uma série de informações sobre as causas, sintomas e como se prevenir da doença, além de como funcionam as vacinas.