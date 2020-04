Três mortes por Coronavírus registradas em Limoeiro

O município de Limoeiro já registra três mortes por Coronavírus. Além disso, a cidade contabiliza cinco casos confirmados da doença, além de sete em investigação, nove descartados e 94 monitoramentos domiciliares.

A informação é da Secretaria Municipal de Saúde, que divulgou, no início da noite desta terça-feira (14), dados atualizados dos casos de coronavírus notificados no município. Com relação aos casos positivos, Limoeiro saltou de dois para cinco nas últimas 24 horas. Os detalhes das mortes deverão ser divulgados oficialmente no boletim estadual desta quarta-feira (15).

O aumento de casos do novo Coronavírus no Estado, fez com que a Prefeitura de Limoeiro anunciasse a instalação de um hospital de campanha. A unidade provisória está sendo montada no prédio onde funcionará a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Juá, no Centro Social Urbano. De acordo com a secretária de Saúde, Karla Torres, o hospital terá entre 18 e 20 leitos para tratamentos de pacientes com a Covid-19.

Os atendimentos serão para baixa e média complexidade. A unidade contará com ala masculina, feminina e pediátrica, além de sala vermelha com monitor e respirador mecânico. A construção da UBS foi iniciada na gestão anterior e estava paralisada há mais de três anos. Com a decisão de montagem do hospital de campanha, os serviços de acabamento, instalações elétrica e hidráulica, além do sistema de ar-condicionado, foram retomados nessa segunda-feira (13).

Segundo a secretária, a previsão é de que o local fique pronto em até 12 dias. Karla adiantou que prefeitura já adquiriu diversos equipamentos médicos, além de camas e colchões. Pós pandemia, todo o material será distribuídos com as unidades de saúde do município. Durante entrevista concedida à Rádio Jornal Limoeiro, a secretária detalhou como o recurso extra enviado pelo Governo Federal (R$ 764 mil) para combate ao coronavírus será investido.

O município também recebeu R$ 400 mil de emenda parlamentar indicada pelo deputado Fernando Monteiro (PSB). O valor será mais um recurso aplicado nas ações preventivas e manutenção do hospital de campanha, que ficará em funcionamento enquanto durar a pandemia e existir pacientes que necessitem de atendimento específico.

Fonte: Blog do Agreste

Foto: Reprodução