Três sobremesas saudáveis para fazer com crianças

Manter as crianças entretidas e com uma alimentação saudável são dois desafios para os pais nessa quarentena. A empresária Amélia Whitaker, entusiasta da vida saudável e mãe de duas meninas, separou três receitas fáceis e saudáveis para fazer com os pequenos em casa. Os ingredientes podem ser adquiridos sem sair de casa pelo delivery do Armazém Cerealista.

Lave as mãos, coloque um avental e aproveite esse tempo para estimular e ensinar novos hábitos alimentares às crianças. Mãos na massa!

TORTA DE MOUSSE DE ABÓBORA

Porção para 2 potinhos*

Ingredientes para a massa da torta de biscoito de canela:

1/4 de xícara de aveia em flocos sem glúten

2 colheres de sopa de pasta de amendoim

1 colher de chá de canela

2 colheres de sopa de melado de cana

Modo de preparo da massa:

Misture os ingredientes em uma tigela e modele os biscoitos. Asse no forno pré-aquecido por 10 minutos e em temperatura de aproximadamente 200°C

Ingredientes para o mousse da torta de abóbora:

200 ml de leite de coco

90g de abóbora

1 colher de chá de canela

1/4 colher de chá de gengibre em pó

1/4 colher de chá de cravo

1 colher de chá de extrato de baunilha

Modo de preparo do mousse:

Comece cozinhando a abóbora no forno por cerca de 30 minutos em temperatura aproximada de 200°C. Em seguida, bata no liquidificador a abóbora com o restante dos ingredientes do mousse e sirva em potes individuais, sobre a massa de biscoitinhos de canela. Bom apetite!

TORTA DE CHOCOLATE

Ingredientes para a massa:

125 gr de farinha de amêndoa

20 gramas de farinha de amendoim

25 gramas de óleo de coco derretido

35 gramas de pasta de amendoim

2 colheres de sopa de água fria

35 gramas de tâmaras

canela a gosto

pitada de sal rosa

Modo de preparo:

Misture bem todos os ingredientes. Em seguida, forre a assadeira de lateral removível com um papel manteiga, coloque a massa e a pressione com os dedos na base e nas paredes. Asse a 180°C por cerca de 20 minutos.

Ingredientes para o recheio:

100 gramas de chocolate 85% derretido

50 gramas de pasta de amendoim

20 gramas de proteína vegetal sem sabor

170 gramas parte sólida de leite de coco (feito em casa)

75 gramas de tâmaras

Modo de preparo do recheio:

Prepare o leite de coco no dia anterior e o deixe na geladeira. Misture todos os ingredientes no processador. Coloque o recheio sobre a massa e leve à geladeira por algumas horas.

CAKE DE CHOCOLATE

Ingredientes da primeira camada:

Batata doce cozida (4 unidades de tamanho médio)

1 e 1/2 copo de aveia

10 tâmaras sem caroço

1 e 1/2 copo de farinha de amêndoas

1/2 copo de mel

5 colheres de óleo de côco

1 copo de cacau em pó orgânico

Bata tudo no processador, coloque em uma assadeira forrada com papel manteiga, e leve ao forno por 45 minutos a 180°C

Ingredientes da segunda camada:

5 colheres de óleo de côco

1/3 copo de mel

1/3 de pasta de macadâmias

1 tablete de chocolate vegano 100% cacau

Modo de preparo:

Coloque tudo em uma panela e misture até virar um creme homogêneo. Coloque na assadeira, sobre a primeira camada, e leve à geladeira por 2 horas antes de servir. Bom apetite!

Gostou da dica? Amélia Whitaker compartilha essas outras dicas em seu perfil. As dicas podem ser acompanhadas também através da hashtag #melrecipe