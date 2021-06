Trilha ecológica destaca o turismo em Lagoa do Carro

Um lugar para contemplar o melhor da natureza, com plantas nativas, espaços verdes, lagos e muito mais, essa é a Trilha Ecológica dos Sabiás, o mais nova atrativo do nosso município de Lagoa do Carro.O Espaço foi apresentado no encerrando as atividades da Primeira Semana do Meio Ambiente, a visita contou com a presença do Secretário de Meio Ambiente do município de Camaragibe Diego Cabral.

Durante a visita aconteceu o plantio de mudas que deixarão ainda mais bela a nossa trilha em um futuro próximo, o espaço ainda está com visitações limitadas, mas logo poderemos desfrutar de toda a beleza do local. Além de visitas turistas o espaço também servirá como área de estudo da fauna e da flora da região.