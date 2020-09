TSE, Facebook, Instagram e WhatsApp promovem curso para servidores da JE lidarem com a desinformação nas eleições

A Assessoria de Comunicação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) promoverá, de 8 a 18 de setembro, capacitação on-line para servidores dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) com foco no combate à desinformação nas Eleições Municipais 2020. O treinamento será feito em parceria com Facebook, Instagram e WhatsApp.

O objetivo do curso é capacitar os servidores da Justiça Eleitoral para agirem de forma adequada diante de disparos em massa de informações falsas nas redes sociais, entre outras questões relacionadas ao pleito deste ano.

O treinamento é para todos os servidores, especialmente os que atuam nos cartórios eleitorais, tendo em vista que, durante as eleições municipais, esses órgãos são os responsáveis pelo protocolo inicial das ações relacionadas ao processo eleitoral, como o registro de candidaturas e as decisões ligadas à propaganda.

Programa

A capacitação será feita com a participação de três Regionais por dia. Nas duas horas do treinamento, os representantes do Facebook, do Instagram e do WhatsApp falarão sobre medidas de combate a abusos nas redes sociais e aspectos práticos dos processos judiciais relativos às eleições

Facebook e Instagram também darão breves esclarecimentos sobre propaganda eleitoral paga nessas plataformas.

Cada TRE terá direito a 70 vagas, e as inscrições deverão ser feitas por meio do link.

A capacitação será gravada e disponibilizada posteriormente para quem não conseguir acompanhar o treinamento. O curso será contado como adicional de qualificação.

Confira a seguir o cronograma do curso:

Dia Regional 8 Acre, Alagoas e Santa Catarina 9 Amazonas, Bahia, e Ceará 10 Distrito Federal, Espírito Santo e Goiás 11 Maranhão, Paraíba e Amapá 14 Minas Gerais, Pará e Mato Grosso 15 Paraná, Pernambuco e Piauí 16 Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul 17 Rondônia, Roraima e Mato Grosso do Sul 18 São Paulo, Sergipe e Tocantins