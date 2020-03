Tudo do Campo estreia neste domingo (22) na TVPE

O Tudo do Campo estreia na TVPE, neste domingo (22), a partir das 13h30. O programa trará notícias relacionadas ao mundo agropecuário, agronegócio e novas tecnologias para o setor. Para assistir, basta sintonizar os canais digitais da TVPE – Canal 46.1 no Recife e Região Metropolitana, Canal 12.1 em Caruaru e Canal 13.1 em Petrolina.

A proposta do programa é trazer exemplos de experiências exitosas de agricultores, pesquisas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), universidades e experimentos do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), além de divulgar serviços e equipamentos desenvolvidos por empresas e indústrias do segmento. Serão 26 minutos no formato jornalístico com matérias, reportagens, entrevistas e quadros especiais.

“Na cidade ou no campo, a notícia deve ser mostrada nos detalhes. Pesquisa, inovação, doenças, exemplos de sucesso, envolvimento de agricultores e produtores rurais e o comportamento do mercado, são informações essenciais para quem apoia e quem produz”, pontua Daniel Cruz, produtor e âncora do Tudo no Campo. Além dos trabalhadores, o programa pretende trazer informações importantes para técnicos e pesquisadores, acadêmicos e a sociedade enquanto consumidores e contribuintes para manutenção das ações agronômicas em Pernambuco.

Além de Daniel Cruz, o jornalista, Cláudio Gomes, também integra a equipe como repórter e produção das matérias feitas e campo. As primeiras edições contam ainda com a contribuição do Núcleo de Comunicação do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), que transmitiu o Tudo no Campo, experimentalmente, em suas redes sociais.

Foto: Divulgação