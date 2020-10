Túlio Gadêlha visita Carpina para conferir investimento de R$ 500 mil de emenda parlamentar

Nesta quinta-feira (8), o deputado federal Túlio Gadêlha visitou o município de Carpina para acompanhar de perto o investimento da sua emenda parlamentar destinada à cidade. Foram empenhados R$ 500 mil para o custeio de insumos, materiais e medicamentos que estão servindo para o combate a Covid-19. O parlamentar também aproveitou o momento para acompanhar agendas junto ao candidato a reeleição a prefeito da cidade pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), Manuel Botafogo.

Na avaliação de Túlio Gadêlha, a emenda foi bem aplicada e o atual prefeito Botafogo tem dado um exemplo de como executar uma boa gestão – especialmente na área da Saúde. “A nossa intenção ao destinar um recurso federal para o município era reduzir os números de contágio e mortes na cidade em razão da pandemia e isso foi feito”, comenta. Segundo dados da Câmara, Carpina recebeu a verba no dia 28 de Maio.

Protagonistas de uma longa amizade dentro e fora do partido, o gestor municipal que encara o pleito para se reeleger e o parlamentar também aproveitaram a companhia para reafirmar apoio. Durante o dia, Gadêlha se reuniu com os candidatos a vereador pelo PDT. Em seguida, com todos os devidos cuidados e protocolos de segurança por causa do Coronavírus, fez uma caminhada ao lado de Botafogo e seus apoiadores.