Turismo sobre duas rodas é a nova tendência do momento

Paulo Ferreira

A bicicleta e a motocicleta têm muitas utilidades e, agora, estão prestando serviço ao turismo. Em todo o Brasil a mais nova tendência deste segmento é visitar cidades interioranas e conhecer seus pontos turísticos. Já existem até agências focadas em oferecer roteiros para ciclistas e motociclistas. Que tal, então, pegar sua bicicleta e sair viajando por aí, curtindo cada pedacinho do trajeto? Prepare sua bicicleta ou moto e seus equipamentos de segurança, seu alforje, pernas, pulmões, leve água, pegue o mapa e faça seu roteiro. Conheça a história de cada cantinho, converse com seus moradores e ouça seus causos e cantos. Vá a bares e restaurantes, deguste a culinária local. Mergulhe na essência de cada lugar que chegar. Explore a fauna e a flora de cada região. Sinta o vento no seu rosto, curta as belezas naturais. Para quem gosta de aventura e adrenalina, não há coisa melhor que combinar ciclismo com turismo.

Nossa editoria vai ajudá-lo com algumas dicas. A rodovia 232, por exemplo, é um ótimo roteiro. Ela vai da Zona da Mata, passa pelo Agreste e termina no Sertão. Neste roteiro você terá bons motivos para se encantar. A 232 percorre vários municípios importantes do Estado. Você vai curtir suas culturas, sabores, artes, artesanatos, engenhos coloniais, canaviais, trechos da Mata Atlântica, biodiversidades, clima agradável, belas paisagens e atmosfera bucólica. Visite Moreno, com seu casario antigo, igrejas seculares, engenhos, casas grandes, feira livre. Glória de Goitá está no seu caminho, conheça suas riquezas culturais. Em Vitória de Santo Antão, veja construções antigas, igrejas de séculos passados, museu. Pombos é a terra dos rios, riachos, lagos, cachoeiras e de queijos finos. Visite o Alto do Cruzeiro. Em Gravatá, no Agreste, vai se impressionar com sua arquitetura alpina, clima de montanha, casario azulejado, museus, mirantes, cachoeira de Palmira, artesanato de couro, restaurantes com comidas regionais e internacionais. Mais à frente, Bezerros, Terra dos Papangus, e suas belezas naturais, riquezas culturais e históricas. Depois de outras cidades graciosas, encontrará Caruaru. A cidade é polo artesanal, cultural, industrial e têxtil. Aproveite e visite seus museus, ateliês, o Alto do Moura, parques, reservas ecológicas, igrejas seculares. Sua gastronomia dá água na boca só de pensar. Ainda no percurso da 232, Belo Jardim, Pesqueira, Arcoverde, Serra Talhada, Salgueiro e outras. O turismo de duas rodas é uma opção de lazer, cultura, de curtir melhor a vida.