Turnê ‘Nino Alves-ExperimentaSons’ leva música, poesia e criatividade para cidades do agreste e sertão pernambucano

A turnê ‘Nino Alves-ExperimentaSons’, que une música, poesia e criatividade pega a estrada e chega a mais duas regiões de Pernambuco. Depois de passar pelas cidades do Recife e Nazaré da Mata, a iniciativa desembarca, nesta sexta (7), na cidade de Arcorverde ( Sertão); e no sábado(8), em Garanhuns ( Agreste). A programação é realizada, gratuitamente, com incentivo do Governo do Estado, por meio do Funcultura, e tem como público-alvo, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos.

Na sexta-feira (7), primeiro dia do evento, o multiartista Nino Alves, realiza uma apresentação especial na Associação Estação da Cultura, localizada em Arcoverde. O espaço, situado na Av. Zeferino Galvão, 119 – Santa Luzia, será palco de uma mostra que mistura elementos criativos e músicas que bebem na fonte da tradição nordestina. Entre eles: PETfone e o Garrafão Falante, construídos pelo próprio artista. Há, ainda, dentro dessa infinidade musical, outros componentes sonoros, como sementes, serra de marcenaria, cabaças, tigelas de vidro, molhos de chaves, catracas de moto e bicicleta.

Nino Alves se apresenta acompanhado dos músicos Efraim Rocha (Contrabaixo); Lucas Romeiro ( Guitarra); e Betinho Lima ( Bateria). Ele também recebe os artistas Zezinho do Acordeon e Françúa Gomes. “Tenho muito orgulho de poder realizar esse trabalho ao lado de pessoas que admiro, e que tem um trabalho musical muito importante para o nosso público. Este também é um momento de valoriza-los”, pontua o artista.

No sábado(8), último dia da turnê, o projeto ocupa o SESC Garanhuns. Lá, Nino Alves faz uma mescla musical, que mistura todo seu tempero criativo ao lado de importantes percussionistas ligados à música independente pernambucana. Programado para iniciar às 20h, o evento traz participação de Raphael Inácio, NegoWesley Pereira, Fabricio Cajueiro e Herick Faustino. A entrada do público é livre.

Sobre Nino Alves

Ele é percussionista, compositor e poeta. Sua trajetória na música iniciou ainda na infância, a partir dos 8 anos de idade. No universo musical, se destaca pela inovação de pensar e criar experimentações sonoras em objetos/instrumentos inusitados e inesperados. Sua estreia oficial como percussionista teve início em 2002. À época, morava na cidade de Garanhuns. Foi lá que ingressou na banda Muendas. Ao lado do grupo, o artista fez uma imersão nos ritmos regionais, com ênfase nos pernambucanos. Em vinte anos de trajetória artística, coleciona importantes feitos dentro da música, com participação em festivais, mostras e espetáculos no brasil e no exterior, a exemplo da turnê Música Rural, na Europa. E, recentemente ficou entre os finalistas do DMX New Talent, concurso destinado a dar visibilidade a instrumentistas de todo o Brasil.