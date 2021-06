TV Alepe exibe live solidária para reforçar campanha “Fome tem Pressa”

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) firmou parceria com o Comitê Estadual de Ação e Cidadania e o Sindicato dos Jornalistas de Pernambuco para exibir, nesta sexta-feira (18), a partir das 19h, a live solidária “Imprensa no Forró in Casa” 2021. O evento tem o objetivo de reforçar a campanha “Fome Tem Pressa” e será transmitido pelo canal 10.2 (TV Alepe).

A proposta é arrecadar alimentos não perecíveis que serão distribuídos à população de baixa renda do Estado. O termo de compromisso para exibição da live pela TV Alepe foi firmado pelo presidente do Poder Legislativo, deputado estadual Eriberto Medeiros (PP).

“Temos uma grande satisfação em celebrar essa parceria com o Sindicato dos Jornalistas e o Comitê de Ação de Cidadania. É muito gratificante poder somar esforços para ajudar aqueles que mais precisam, suprindo as necessidades nesse momento tão difícil”, destacou.

A Imprensa no Forró acontece no Clube das Pás e terá como atrações os cantores Almir Rouche, Jorge Neto, Santana, Maciel Melo, Petrúcio Amorim, Rodrigo Raposo, Waldonys (CE), Targino Gondim (BA), Nádia Maia e a tradicional Orquestra das Pás. A maioria fará o show de suas residências.

As doações podem ser feitas nas sedes do Comitê da Ação da Cidadania (localizado no Parque de Exposições de Animais, no Cordeiro), do Clube das Pás ou na do Sindicato dos Jornalistas.

Participaram da solenidade de assinatura do termo de parceria o presidente do Comitê Estadual de Ação e Cidadania, Anselmo Monteiro; o superintendente de comunicação da Alepe, Ricardo Costa; o presidente do Sinjope, Carlos Morais, e os diretores do evento, Almani Galdino e Fernando Fagundes.