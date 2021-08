TV PE terá primeiro noticiário com intérprete de Libras no estado

Com o intuito de democratizar o acesso à informação, a TV Pernambuco se tornou a primeira emissora de canal aberto do estado a transmitir simultaneamente notícias com intérpretes de Libras (Língua Brasileira de Sinais) desde esta segunda-feira (02).

O primeiro programa da grade a disponibilizar essa tradução é o Notícia da Hora, boletim informativo da emissora focado em serviços para a população. Para concretizar a iniciativa pioneira, a TV pública pernambucana realizou uma parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude, por meio da Superintendência Estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência (Sead), para a cessão dos intérpretes.

Em troca, a TV PE irá produzir um curso básico de Libras para ser exibido na programação e disponibilizado nas redes sociais da Sead. Com a parceria, telespectadores com surdez passam a ter acesso a programas exibidos pela TV Pernambuco. “É um ganho para nossa programação e para todas as pessoas com deficiência auditiva, contemplando uma comunicação inclusiva, onde todos têm direito à informação, entretenimento, entre outras formas comunicativas”, avalia o diretor presidente da TV Pernambuco, Ivan Júnior.

“A iniciativa vai trazer um público pouco visto que da comunidade de surdos. Hoje, vivemos em um mundo com muita informação e vemos que esse acesso precisa ser ampliado. É uma busca do Governo do Estado e agora essas parcerias ampliam cada vez mais esse acesso”, avaliou a secretária Executiva da Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude, Marília Bezerra.