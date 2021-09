UFPE lança número especial da revista Estudos Universitários sobre Paulo Freire

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), reconhecendo a contribuição de Paulo Freire para o debate sobre conhecimento crítico, educação e sociedade, no Brasil e no mundo, por meio da Estudos Universitários: revista de cultura, publica o número especial “Tempos fundantes, tempos presentes: 100 anos de Paulo Freire”. O lançamento ocorrerá no dia 30 deste mês, às 10h, no canal da UFPE no YouTube (https://www.youtube.com/c/UFPEoficial).

Com este número, a UFPE homenageia o centenário desse ex-aluno e professor, responsável pela fundação do Serviço de Extensão Cultural e da revista Estudos Universitários, em 1962.

O número foi editado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proexc), em parceria com a Cátedra Paulo Freire UFPE, e reúne ensaios, estudos, relatos, resenhas, textos literários e entrevista, além de uma publicação especial inédita: uma carta escrita por Paulo Freire a Ariano Suassuna quando Freire estava exilado no Chile, em 1968.

Link para acessar a revista: https://cutt.ly/JW9nZub