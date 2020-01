UFRPE divulga edital de seleção para cursos de graduação a distância com vagas para Carpina

A Reitora da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), através da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PREG), no uso de suas atribuições e em atendimento ao disposto na Portaria Normativa MEC nº 18, de 11 de outubro de 2012, e na Lei nº 13.409, de 28 de dezembro de 2016, torna público o Edital de Seleção, para ingresso nas vagas referentes ao ano de 2020, dos Cursos de Graduação, na modalidade à distância, nos Polos de Afrânio, Carpina, Jaboatão, Gravatá, Limoeiro, Pesqueira, Petrolina, Recife, Santa Cruz do Capibaribe, Surubim e Tabira.

CURSO POLOS VAGAS/POLO INICIO DAS AULAS LICENCIATURA EM ARTES VISUAIS COM ÊNFASE EM DIGITAIS. AFRÂNIOCARPINAGRAVATÁPETROLINASANTA CRUZ DO CAPIBARIBE 30 2020.1 LICENCIATURA EM FÍSICA CARPINAGRAVATÁLIMOEIROSURUBIMTABIRA 30 2020.1 LICENCIATURA EM HISTÓRIA AFRÂNIOGRAVATÁPESQUEIRAPETROLINARECIFE 30 2020.1 LICENCIATURA EM LETRAS AFRÂNIOJABOATÃO PESQUEIRARECIFESURUBIM 40 2020.1 BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AFRÂNIO CARPINALIMOEIROPESQUEIRARECIFE 30 2020.2

O candidato deverá se inscrever em um único Curso/Polo da modalidade à distância, no período de 03 de fevereiro até às 23 horas e 59 minutos do dia 12 de fevereiro de 2020.

O Processo Seletivo para ingresso no ano de 2020 nos cursos de graduação à distância da UFRPE dar-se-á, exclusivamente, com base nos resultados obtidos pelo candidato no Exame Nacional do Ensino Médio-ENEM, em um dos últimos cinco anos (2015-2019) e que, cumulativamente, tenha obtido nota acima de 200 na prova de redação. Professores das redes públicas, que estão atuando em sala de aula, sem formação adequada ou sem formação em nível superior receberão um bônus de 10% no cômputo geral da nota do Enem.

A divulgação do resultado será no dia 27 de fevereiro de 2020, no site www.ead.ufrpe.br

A matrícula dos candidatos classificados nos cursos na modalidade a distância será efetuada presencialmente no polo para o qual se inscreveu nos dias 03 e 04 de março de 2020.

O Início das aulas para o semestre de 2020.1 está prevista para o dia 09 de março de 2020.

As aulas do semestre de 2020.2 têm previsão de início para o mês de agosto de 2020.

O Link de inscrição estará disponível a partir do dia 03 de fevereiro de 2020.

DOCUMENTOS:

1. EDITAL PREG N.01/2020

2. ANEXO I – QUADRO DE VAGAS DOS CURSOS

3. ANEXO II – OPÇÕES DE VAGA

4. ANEXO III – CRONOGRAMA

5. ANEXO IV – ENDEREÇO DOS POLOS PRESENCIAIS