Última semana para clientes de baixa renda negociarem débitos com a Neoenergia Pernambuco sem cobrança de juros, correção e multa

Os clientes da Neoenergia Pernambuco inscritos na Tarifa Social de Energia Elétrica têm até o próximo sábado (13) para negociar os débitos com a concessionária sem a cobrança de juros, correção e multa das contas em atraso. O desconto pode chegar a até 36% no valor total da dívida. A concessionária ainda permitirá a quitação do débito à vista ou dividido em até 18 parcelas iguais. A intenção da companhia é contribuir com a recuperação financeira dos consumidores que tiveram dificuldade de liquidez durante a pandemia.

O cliente que deseja participar desta negociação deve entrar no portal da empresa (www.neoenergiapernambuco.com.br) e clicar no link negociação de dívidas para realizar todo o processo de forma virtual. Além do site, as negociações podem ser realizadas via Whatsapp (3217-6990) e pelo teleatendimento, no número 116.

“Estamos oferecendo mais esta oportunidade para os clientes de baixa renda, pois entendemos que este é um grupo de consumidores que foi bastante afetado pela pandemia. Desta forma, estamos chamando os clientes para negociar em condições jamais vistas no Estado. Serão aproximadamente 25 dias de muito trabalho para alcançarmos todos os clientes e negociar individualmente com cada um deles”, afirmou o gerente comercial da Neoenergia Pernambuco, Rafael Motta.

A negociação para cliente baixa renda é mais uma iniciativa da Neoenergia Pernambuco, com a finalidade de contribuir com a saúde financeira dos pernambucanos, realizada durante a pandemia. Nos últimos meses, a concessionária ampliou suas formas de pagamento digital, com possibilidades de quitação via PicPay, Pix, RecargaPay e débito em conta, além dos agentes bancários tradicionais. Além disso, a fatura já pode ser entregue via e-mail, para evitar contato com o papel e contribuir com o isolamento social e meio ambiente. O atendimento ao público foi ampliado e passou a ser feito também pelo Whatsapp (32176990), Facebook, teleatendimento (116), site oficial (www.neoenergiapernambuco.com.br) e nas tradicionais lojas de atendimento, que estão seguindo todos os protocolos sanitários visando a segurança dos clientes e dos atendentes.

SOBRE A NEOENERGIA PERNAMBUCO:

A Neoenergia Pernambuco distribui energia elétrica para os 184 municípios de Pernambuco e para a cidade de Pedras de Fogo, na Paraíba. Também é responsável pela geração e distribuição de energia elétrica no Arquipélago de Fernando de Noronha. Sua área de concessão é de 98,5 mil quilômetros quadrados. A empresa tem 3,8 milhões de clientes (9,4 milhões de habitantes).