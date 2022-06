Últimos dias para o fim das inscrições do Funcultura Geral 2022

Encerram-se nesta quarta-feira (22) as inscrições para o Funcultura Geral, edital de chamamento público de projetos culturais promovido pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria Estadual de Cultura (Secult-PE) e Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe). Os proponentes interessados podem se inscrever exclusivamente pela plataforma Prosas (www.prosas.com.br/editais/10858-edital-funcultura-geral-2021-2022). Para acessar o edital, clique aqui. A data limite para inscrições foi prorrogada em função das fortes chuvas que caíram em Pernambuco no começo do mês.

O edital disponibilizará R$ 15,6 milhões com o objetivo de incentivar as diversas manifestações culturais do Estado, por meio da seleção de projetos culturais nas linguagens: Artes Integradas; Artes Visuais; Circo; Cultura Popular e Tradicional; Dança; Design e Moda; Fotografia; Gastronomia; Literatura; Ópera; Patrimônio; Teatro; Formação e Capacitação (por área/linguagem cultural específica) e Pesquisa Cultural (também por área/linguagem cultural específica). Além desse edital, o Governo de Pernambuco também outros três editais com a marca do Funcultura: Microprojeto Cultural, Audiovisual e Música. Conheça mais sobre o Fundo clicando aqui.

“Este conjunto de editais possibilita um fomento importante para a cadeia produtiva da cultura e toda sua dinâmica, desde a geração de emprego e renda até a qualificação profissional, o que demonstra o impacto positivo que o Funcultura consolidou na cultura e arte de Pernambuco ao longo dos anos”, avalia Severino Pessoa, presidente da Fundarpe.

“Aguardamos um grande número de projetos inscritos nos editais Geral e da Música, que também segue com inscrições abertas, assim como aconteceu nos editais Funcultura Microprojeto Cultural e Funcultura Audiovisual, que já tiveram seus prazos encerrados”, pontua Oscar Barreto, secretário Estadual de Cultura.

POLÍTICAS DE INCLUSÃO – Em 2021, foram aprovados 245 projetos nas seguintes linguagens artísticas: Artes Integradas (5 projetos), Artes Plásticas (24), Artesa-nato (13), Circo (19), Cultura Popular (39), Dança (28), Design e Moda (9), Fotografia (21), Gastronomia (5), Literatura (18), Ópera (3), Patrimônio Cultural (26) e Teatro (35).

O resultado do ano anterior do edital apresentou uma taxa recorde de regionalização, com 35 (14,3%) projetos aprovados da Zona da Mata, 26 (13,5%) do Agreste e 49 (20%) projetos do Sertão. Esses números representam um marco na política de desconcentração territorial do acesso aos recursos do fundo.

A democratização dos recursos disponibilizados pelo edital deu-se também por meio da diversidade racial e de gênero dos proponentes aprovados. Mais da metade, 54,3% (133), dos projetos aprovados, veio de pessoas autodeclaradas negras (pretas e pardas) e 63,3% (155) por pessoas identificadas pelo gênero feminino. Já o percentual de projetos aprovados com ações de acessibilidade comunicacional para pessoas com deficiência chega a 98%.

VINTE ANOS – Principal e mais democrática e transparente política de fomento à cultura do Estado, o Funcultura completa 20 anos de existência reunindo mais de nove mil produtores culturais cadastrados que, na última década, concorreram a cerca de R$ 330 milhões em fomento de projetos culturais.