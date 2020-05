Um total de 126 pessoas estão recuperadas da COVID-19 na Mata Norte

De acordo com o Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde, divulgado no último domingo (10), Pernambuco confirmou 13.275 notificações da COVID-19, desse total, 1.047 pessoas morreram em decorrência da doença e outras 1.522 pacientes estão recuperados.

A Região da Mata Norte um total de 297 casos confirmados da COVID-19, distribuídos entre 18 municípios. O número de óbitos corresponde a 72 vítimas.

Apesar do índice alarmante de casos confirmados, a Mata Norte registra um total de 126 recuperados da doença. Lidera a lista a cidade de Paudalho com 28 recuperações, seguido de Goiana com 15 e Glória do Goitá com 12. Apenas os municípios de Buenos Aires e Camutanga não apresentam curas clínicas.

No geral apresentam pacientes recuperados as cidades de: Paudalho (28), Goiana (15), Glória do Goitá (12), Chã de Alegria (11), Timbaúba (10), Carpina (09), Lagoa do Carro (07), Ferreiros (06), Condado (05), Itaquitinga (05), Vicência (04), Macaparana (03), Aliança (03), Itaenga (03), Itambé (02), Tracunhaém (02) e Nazaré da Mata (01).