Unidades da Justiça Eleitoral estarão abertas no fim de semana para atendimento ao eleitor

No próximo fim semana, a Justiça Eleitoral estará de plantão em todo o Estado para atender os eleitores que buscam tirar o primeiro título, mudar o local de votação ou regularizar pendências para votar nas Eleições 2022. As Centrais de Atendimento ao Eleitor e os cartórios eleitorais estarão abertos, das 8h às 14h, nos dias 30 de abril (sábado) e 1º de maio (domingo). O objetivo é atender quem não conseguiu realizar esses serviços na modalidade on-line ou optou pela modalidade presencial. A data limite para o fechamento do cadastro eleitoral é no dia 4 de maio.

O atendimento presencial nas unidades da Justiça Eleitoral é efetuado mediante agendamento prévio no site do TRE-PE, onde o eleitor seleciona o local e horário. Em respeito às normas sanitárias estaduais e a Portaria nº 901, de 16/12/2021, disciplinando o funcionamento da Justiça Eleitoral em Pernambuco, é obrigatória a apresentação do cartão de vacinação para ter acesso às Centrais de Atendimento ao Eleitor e aos cartórios.

ATENDIMENTO ON LINE – O TRE-PE ressalta que, apesar do plantão presencial neste fim de semana, todos os serviços relativos ao cadastramento eleitoral para as Eleições 2022 – tirar o primeiro título, mudar local de votação e quitar pendências – que devem ser efetuados até 4 de maio, podem ser realizados pela internet e até pelo celular. Basta acessar o site tre-pe.jus.br, ir à área de atendimento remoto, abrir uma solicitação, enviar os arquivos dos documentos solicitados (comprovante de residência, documento oficial com foto, fotografia do eleitor ou eleitora tipo selfie segurando o próprio documento e quitação do serviço militar, para os homens maiores de 18 anos) que em menos de 5 minutos o atendimento será finalizado.

Caso o eleitor opte pelo atendimento presencial, estes documentos devem ser apresentados nos seus originais. Para os eleitores maiores de 18 anos e que irão tirar o título pela primeira vez, é indispensável o comprovante de quitação do serviço militar obrigatório. Caso não apresente, o atendimento não será finalizado.

JOVENS – A Justiça Eleitoral em todo o país tem realizado uma mobilização para incentivar os jovens com 16 e 17 anos, que são eleitores facultativos, a tirarem o primeiro título e participarem do processo eleitoral. Neste caso, os jovens que ainda estão com 15 anos, mas que completam 16 até o dia 2 de outubro, data do primeiro turno das eleições, podem solicitar o título.