Unidades escolares de Goiana passam por adaptações para atender o Programa Escola Acessível

Com o objetivo de garantir acessibilidade aos alunos com deficiência matriculados na rede de ensino, a prefeitura de Goiana realizou nessa semana visitas técnicas em sete unidades escolares de Goiana para viabilizar as obras de adaptação, como parte do Programa Escola Acessível, uma parceria do Ministério da Educação e secretaria municipal de Educação e Inovação.

As unidades visitadas na sede foram Escola Municipal Dr. Ludovico Correia, Escola Municipal Dr. Araújo Filho, Escola Municipal Iracema Nogueira Rabelo e Escola Municipal Irmã Marie Armelle Falguiéres. Nos distritos, foram Escola Municipal Edith Gadelha (Ponta de Pedras), Escola Municipal Santo Antônio de Pádua (Catuama) e Escola Municipal Capela São Bento (sítio Gambá).

Dentre as ações financiadas pelo programa, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), estão a adequação arquitetônica (rampas, sanitários, vias de acesso, instalação de corrimão e de sinalização visual, tátil e sonora), aquisição de cadeiras de rodas, recursos de tecnologia assistiva, bebedouros e mobiliários acessíveis.