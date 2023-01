UNINASSAU oferece mais de 180 vagas distribuídas em cerca de 6 opções de cursos gratuitos

No período de 16 a 21 de janeiro, o UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau, em Carpina, realiza a edição 2023.1 do Projeto Capacita. O evento, que faz parte do calendário de responsabilidade social da Instituição, tem como objetivo oferecer capacitações gratuitas para a população em geral. O Projeto envolve todas as áreas do conhecimento – humanas, exatas, saúde e negócios

Entre os cursos oferecidos estão: Procedimentos para imobilização de crianças em acidentes domésticos.; Inteligência Emocional: Como ter calma na crise?; Perdendo o medo da Matemática; Consumidor, conheça os seus direitos .; Nutrição para atletas de alta performance; dentre outros. As inscrições gratuitas podem ser realizadas por meio do link que esta na bio do Instagram Uninassaucarpina.

“Os cursos são abertos para estudantes de graduação e profissionais que já estão atuando no mercado e queiram se aprofundar nas diversas áreas do conhecimento” Jamary Santana – Marketing Uninassau

Os cursos ocorrerão na Uninassau Carpina, localizada no Shopping Carpina. Os cursos serão ministrados nos períodos da noite. As inscrições são gratuitas, mas o participante pode levar um quilo de alimento não-perecível no dia do curso. As doações serão entregues à população de comunidades carentes da cidade.

As inscrições podem ser feitas através do link :

https://www.gokursos.com/busca?ft=capacita+uninassau+caruaru