Universo cultural da Mata Norte é destaque no 1º Festival Literário de Carpina

Carpina entra oficialmente na rota da literatura de Pernambuco com a realização do Festival Literário. A primeira edição do evento tem como temática: “Os valores da cultura e da educação de nossa região: Universo Literário na Terra do Leão do Norte”, e acontece entre os dias 12 e 15 de outubro, no Parque de Eventos da cidade, com atividades e apresentações das 9h às 19h.

O festival promove valores culturais da região, com destaque para a educação, a literatura e a cultura da cidade, carinhosamente apelidada de capital da Mata Norte. O evento também chama a atenção para a importância da leitura e os seus benefícios, como: melhoria da escrita e enriquecimento do vocabulário.

Mais de 400 editoras e distribuidoras, além de autores e educadores participarão do evento, interagindo diretamente com o público. Estudantes e professores da rede municipal de educação também estarão envolvidos em apresentações culturais e literárias.

O prefeito de Carpina, Manuel Botafogo, é o homenageado da primeira edição do festival, por seu constante incentivo à educação e à cultura. A programação conta com contração de histórias, lançamentos de livros e apresentações artísticas. A estrutura conta com estandes para as editoras, feira de artesanato, praça de alimentação, área de recreação e dois palcos.

Confira as atrações artísticas:

1º Festival Literário do Carpina

Quarta-feira (12/10)

* 09h – Contação de História – Tia Adriana Kids (Escola Joaquim Pinto Lapa Sobrinho)

* 15h – Contação de História – Alcilene Angelina – Escritora

* 16h – Quadrilha Junina (Praça Nova)

* 19h – Santana, o cantador

Quinta-feira (13/10)

* 09 – Contação de História – Tia Necy e Mara – Escola Marechal Rondon

* 11h – Contação de História – Era uma vez uma peixinha – Escola Técnica Estadual Maria Eduarda Ramos de Barros

* 14h – Contação de História – Tia Gisely – Escola Edileuza Nunes

* 15h – Contação de História – Joseane Rocha – Escritora

* 16h – Bloco Flor dos Tamarindos (Praça Nova)

* 19h – Silvério Pessoa

Sexta-feira (14/10)

* 09h – Contação de História – Tia Alzira – Cheche Brenda Raysa

* 14h – Contação de História – Tia Linda – CEI Petribú

* 19h – Toinho Mendes

Sábado (15/10)

* 09h – Contação de História – Tia Joselia Moura – Escola Irineu de Pontes

* 19h – Dr Felicidade

* 19h – Lançamento da Coletânea Carpina em Saudades – Auditório da Prefeitura