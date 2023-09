UPAE Carpina passa a ofertar nova especialidade médica e mais exames; saiba quais

A Unidade Pernambucana de Atenção Especializada (UPAE) de Carpina deu início a mais uma especialidade médica e incluiu também mais três exames na linha do cuidado dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) atendidos na unidade. Agora, a população residente na Zona da Mata Norte do Estado conta com médico proctologista e exames de eletroencefalograma, videonasofibroscopia e videolaringoscopia.

Para se consultar com o proctologista, médico que trata doenças do intestino grosso, reto e ânus, o paciente deverá passar por um atendimento inicial no posto de saúde, que realizará o encaminhamento para a UPAE Carpina via Central de Regulação do Município, órgão responsável pela marcação junto à unidade.

“Já para os exames de eletroencefalograma, videonasofibroscopia e videolaringoscopia, o paciente precisa ter se consultado com algum especialista aqui na unidade, que fará a solicitação do procedimento. Vale lembrar que marcação é feita pela própria equipe da UPAE”, detalha o coordenador Médico da UPAE Carpina, Dr. Jullian Rodrigo.

O eletroencefalograma será essencial para complementar a assistência prestada pelo neurologista da UPAE. Já os exames de videonasofibroscopia e videolaringoscopia, completam a linha de cuidado do paciente assistido pelo otorrinolaringologista.

Sobre a UPAE Carpina

Inaugura em setembro de 2022, a UPAE Carpina oferece 17 especialidades médicas e 7 não médicas, além de exames essenciais para a detecção de doenças e complementação da assistência. A unidade assiste moradores de 20 municípios da região da Mata Norte, contemplando 590 mil pessoas das cidades de Bom Jardim, Buenos Aires, Carpina, Casinhas, Cumaru, Feira Nova, João Alfredo, Lagoa de Itaenga, Lagoa do Carro, Limoeiro, Machados, Nazaré da Mata, Orobó, Passira, Paudalho, Salgadinho, Surubim, Tracunhaém, Vertente do Lério e Vicência.