UPAE Carpina promove mutirão com 180 vagas para atendimentos médicos em fevereiro 

Moradores da Mata Norte serão beneficiados por um mutirão de atendimentos promovido pela Unidade Pernambucana de Atenção Especializada (UPAE) de Carpina, na Mata Norte, durante todo o mês de fevereiro. Ao todo, serão disponibilizadas 180 vagas nas especialidades médicas de Endocrinologia, Mastologia, Dermatologia e Urologia.

Nos dias dos mutirões, os pacientes podem chegar de forma espontânea na unidade de saúde, sem necessidade de agendamento prévio. No entanto, é necessário levar o encaminhamento na especialidade que realizará a consulta. As vagas são preenchidas por ordem de chegada.

Nesta sexta-feira (03/02), estão disponíveis 60 vagas para a especialidade de Endocrinologia e os atendimentos serão realizados no turno da manhã e da tarde. Os pacientes devem comparecer à unidade até às 10h, com documento pessoal e encaminhamento médico.

Na próxima semana, na terça-feira (07/02) e na quarta-feira (08/02), serão disponibilizadas 30 vagas para a especialidade de Mastologia e outras 30 vagas para Dermatologia, respectivamente. No dia 07, os atendimentos ocorrem no turno da tarde e os pacientes devem comparecer à unidade até as 12h, também portando o encaminhamento médico. Já no dia 08, as consultas ocorrem no turno da manhã, sendo necessário que os usuários cheguem na unidade até às 10h.

Nos dias 16/02 e 28/02, as vagas são para a especialidade de Urologia, com 30 vagas, e novamente para Dermatologia, também com 30 vagas. As consultas ocorrem no turno da manhã e os usuários devem comparecer à unidade até às 10h.

Para ter acesso aos serviços oferecidos pela UPAE Carpina os pacientes devem ser residentes dos 20 municípios da região que fazem parte da abrangência de atendimento da unidade.

São eles:

Bom Jardim

Buenos Aires

Carpina

Casinhas

Cumaru

Feira Nova

João Alfredo

Lagoa de Itaenga

Lagoa do Carro

Limoeiro

Machados

Nazaré da Mata

Orobó

Passira

Paudalho

Salgadinho

Surubim

Tracunhaém

Vertente do Lério

Vicência