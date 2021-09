UPE faz seleção simplificada com nove vagas para professor auxiliar

A Secretaria de Administração e a reitoria da Universidade de Pernambuco (UPE) divulgaram o edital da seleção simplificada que visa contratar temporariamente nove professores auxiliares, com salários de R$2.093,40. As inscrições podem ser feitas entre a segunda-feira (6) e 20 de setembro.

Segundo o edital, publicado no Diário Oficial do Estado no sábado (4), não há cobrança de taxa para a seleção e as inscrições acontecem pela internet. O candidato só pode optar por uma área de conhecimento e um local de trabalho.

A seleção tem etapa única de caráter classificatório e eliminatório, que consiste em avaliação curricular, a partir do Currículo Lattes do candidato com a documentação comprobatória anexada na formalização da inscrição.

A documentação necessária para inscrição está disponível na página 29 do Diário Oficial do Estado de sábado. As exigências curriculares para cada cargo também constam no edital.