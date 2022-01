Usina Coaf deve superar a segunda maior moagem de sua história

Nesta quinta-feira (27), apesar dos períodos de seca ao longo da safra e problemas na cadeia produtiva, a usina da Cooperativa do Agronegócio dos Fornecedores de Cana de Pernambuco (Coaf), em Timbaúba-PE, já repete igual produção da segunda maior moagem com 750 mil toneladas de cana-de-açúcar.

A marca deve ser superada, uma vez que a moagem continua. A expectativa é alcançar 780 mil toneladas.

A maior produção desde que a Coaf reabriu a antiga usina Cruangi foi de 843 mil toneladas na safra de 2019/2020, período em que se destacou, ainda, com o melhor rendimento e apresentou o maior ATR dentre todas as usinas do Estado.