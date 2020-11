Usina interrompe produção por 24 horas após estouro de tubulação em Timbaúba

A previsão é de que a usina Coaf, antiga Cruangi, no município de Timbaúba, retome hoje (18) o funcionamento.

Segundo informações repassadas pela diretoria da unidade, no final da manhã de ontem (17), estourou uma parte da tubulação de vapor servido, que é utilizado no processo de fabricação de etanol e de açúcar.

De acordo com a investigação realizada o incidente foi causado por imperícia humana, elevando a pressão e causando o rompimento. Em nota divulgada a direção da unidade informa que todos os colaboradores estão bem. Ninguém se acidentou. Só houve pequenos danos materiais.

Com os ajustes realizados a expectativa é de que a COAF retome as atividades ainda hoje no horário da manhã.

Seguindo o modelo de cooperativismo a Coaf se destacou dentre todas as usinas de Pernambuco e do Brasil na última safra. A Coaf moeu 845 mil toneladas de cana, ampliando 25,7% em relação à anterior. Produziu 73,5 milhões de litros.

Esse acréscimo foi de 29,7%. Também cresceu em 9% a produção de cachaça, processando 7,7 milhões de litros. Além disso, a cooperativa ainda distribui R$ 8 milhões em sobras financeiras de seu faturamento com os cooperados e pagou o maior preço da cana no Brasil.