Vacinação a caminhoneiros é realizada na BR-104, em Toritama

Em virtude da pandemia do Coronavírus, os caminhoneiros que transitam pela BR-104 estão sendo convidados para participar da Campanha de Vacinação contra a gripe H1N1, no perímetro urbano que cruza a cidade de Toritama.

A ação é realizada pela Secretaria de Saúde da Prefeitura de Toritama, com o apoio do Serviço Social do Transporte (Sest/Senat) e da PRF.

Para evitar a aglomeração de pessoas nas agências bancárias, a Prefeitura de Toritama, mais uma vez, paga os salários dos servidores municipais, em data antecipada e divulga o calendário de pagamentos, para serem efetuados em dois dias.

Foto: Reprodução