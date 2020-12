Vacinação contra febre aftosa prorrogada em Pernambuco

A Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Estado de Pernambuco (Adagro), órgão vinculado à Secretária de Desenvolvimento Agrário (SDA), prorrogou o prazo da campanha de vacinação contra a febre aftosa. Os produtores pernambucanos têm até 15 de dezembro para vacinar bovinos e bubalinos, de zero a 24 meses. A meta desta segunda etapa, que se encerraria no dia 30 de novembro, é imunizar 662.750 animais.

Além de garantir a vacinação, os produtores devem declarar todos os animais de sua propriedade, inclusive os que estão fora da faixa etária da campanha. A declaração é obrigatória e deve ser efetuada até 31 de dezembro nos escritórios da Adagro ou pela internet no Sistema de Integração Agropecuária (Siapec 3), disponível no site www.adagro.pe.gov.br .

“Em virtude das restrições causadas pela pandemia recebemos autorização do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para prorrogar a campanha que alcançou uma imunização de 41,79%. Temos mais 15 dias e esperamos imunizar mais de 90% do rebanho para continuar com o status de área livre de febre aftosa com vacinação”, explicou o presidente da Adagro, Paulo Roberto Lima.

A Adagro reforça que quem não vacinar e/ou não declarar paga multa, fica impedido de emitir a GTA (Guia de Trânsito Animal) e não recebe a ficha sanitária que é exigida por instituições bancárias para liberação de linha de créditos para produtor rural.

Na primeira etapa, que aconteceu nos meses de junho e julho, foram imunizados 1.827.41 bovinos e 9.685 búfalos, atingindo uma cobertura de 93,59% do rebanho pernambucano. Mesmo com as medidas de isolamento social, o Estado conseguiu superar os 90% de cobertura vacinal, meta estabelecida pelo MAPA.