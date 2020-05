Vendas por agendamento apresenta resultados positivos no Agreste

Especialistas apontam que a economia pós coronavirus “terá que ser reiventada”. Para tal, será necessário uma parceria entre os setores público e privado. Enquanto isso, algumas empresas já se adiantam em um dos possíveis modelos de negócio: as vendas por agendamento online.

Dessa forma, os impactos da paralisação do comércio vêm sendo amenizados. É o que acontece no Shopping Center Parque das Feiras, em Toritama, no Agreste Setentrional do estado e com a Feira da Sulanca de Caruaru. Muitos confeccionistas estão aderindo ao modelo de vendas pela internet. As primeiras experiências apresentam resultados positivos.

Apenas no último final de semana, o Shopping Center Parque das Feiras registrou uma boa movimentação com 33 excursões, entre ônibus, vans e caminhões de transportadoras. As entregas são monitoradas e o agendamento está sendo feito de forma gratuita pelo aplicativo de delivery Parque das Feiras On-line, que possibilita comodidade e organização na entrega. Mais de 600 agendamentos foram realizados e a estimativa é de crescimento para as próximas semanas.

Em Caruaru, as entregas desta segunda-feira (18) foram realizadas com número superior ao das outras semanas. No total, 564 fornecedores estiveram efetuando o delivery de mercadoria aos 36 clientes que vieram de várias regiões.

O Delivery Sulanca disponibiliza um espaço para a entrega de mercadoria dos sulanqueiros da cidade aos compradores de outros Estados, neste momento de pandemia. A estrutura é montada todas as segundas-feiras, no estacionamento do Polo Caruaru, das 5h às 17h, e os sulanqueiros semanalmente preenchem um formulário digital que está disponível no site deliverysulanca.caruaru.pe.gov.br

Toda logística segue as recomendações dos órgãos de saúde para o enfrentamento à Covid-19, como a obrigatoriedade do uso de máscaras, distanciamento e higienização de todos que chegam ao estacionamento.

Foto: Reprodução