Verão: 5 cuidados com a pele simples e essenciais

Seja na praia ou até mesmo em casa, aproveitar os dias de muito sol no verão pode ser prazeroso e saudável. A exposição à luz solar promove a síntese de Vitamina D, vital para saúde óssea, crescimento do cabelo, imunidade, musculatura, metabolismo e também atua em vários órgãos e sistemas, como o cardiovascular e o sistema nervoso central.

Antes de se expor aos raios solares, é necessário adotar 5 dicas simples para não prejudicar a saúde da sua pele: “aplique o protetor solar 15 minutos antes de sair e reaplique-o, ao menos, a cada 2 horas, não se esquecendo de proteger áreas como a nuca e as orelhas”, orienta o médico Rafael Soares, especialista em dermatologia e nutrologia.

Outra dica é optar por roupas com tecidos leves e frescos. Dê preferência para materiais com fator de proteção de raios ultra violeta (UV). O dermatologista Rafael Soares ressalta: “não se esqueça de proteger também o couro cabeludo, utilizando chapéus, bonés e protetores para os cabelos”.

De acordo com Rafael Soares ao retornar para casa, é fundamental remover o protetor solar com produtos micelares. Esse procedimento é essencial para evitar a acne cosmética e aumento da oleosidade. Para finalizar e não menos importante, beba muita água: nesta estação, seu corpo precisa de mais líquido do que nunca para manter-se saudável e hidratado.