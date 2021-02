Vereador de Tracunhaém é preso em flagrante suspeito de atirar em mulher, em Carpina

A Polícia Civil segue com as investigações da tentativa de homicídio de uma mulher, na BR-408, em frente a um bar, na cidade de Carpina. O suspeito é o vereador de Tracunhaém, Severino Pereira de Souza Silva, conhecido como Biino.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi atingida por, pelo menos, dois disparos de arma de fogo, não teve a idade divulgada, foi levada ao Hospital Otávio de Freitas, no Recife, passou por cirurgia e já recebeu alta.

O vereador foi detido pela polícia pelo crime de tentativa de homicídio. Após a audiência de custódia ele teve a prisão preventiva decretada e seguiu para uma unidade prisional em Lagoa do Carro.

De acordo com o advogado de defesa, Bruno Costa, na data e horário do fato, o vereador estava na companhia da esposa e dos trabalhadores em seu frigorífico. Para confirmar a versão eles apresentaram imagens de câmeras de estabelecimentos próximos.

Segundo o advogado, o casal estava na casa da família quando foi surpreendido com a informação do crime envolvendo o nome dele. O vereador se apresentou de forma espontânea à delegacia de Nazaré da Mata e foi autuado em flagrante, tendo sua prisão preventiva decretada.

Biino está filiado ao Democratas e por meio de nota o partido declarou que “condena todo e qualquer tipo de violência, em especial a praticada contra a mulher”. O partido também disse que o caso será tratado pela direção municipal e pelo Conselho de Ética do diretório estadual. Segundo o Democratas, essa acusação confirmada cabe a punição máxima de expulsão dos quadros do partido. Qualquer deisão só será adotada após a conclusão das investigações e julgamento do caso.

Familiares estão buscando os meios para inocentar o vereador.