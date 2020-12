Vereador eleito Pedro Moraes se destaca pelas ações em Macaparana

O vereador mais votado nas eleições 2020 em Macaparana pelo PP, Pedro Moraes, vem realizando projetos sociais e na área do esporte.

A vocação para trabalhar em favor do povo herdou da família. Ele é primo do ex-governador Joaquim Francisco e do Deputado Estadual Antônio Moraes, além de ser membro de uma família de usineiros.

As ambições políticas desse jovem vereador, já vem da sua linhagem e da força de vontade, para sempre querer o melhor para a população, e na sua área mais atuante: o esporte.

Para o ano de 2021 ele vem como um dos nomes mais cotados para presidência da câmara dos vereadores, pelo sua articulação política e trabalho comprovado.