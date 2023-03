Vereador Zé Nilton divulga programação completa do Bloco do Zé

Foi divulgada durante o programa Café com Zé, a programação oficial do décimo desfile do Bloco do Zé no município de Limoeiro/PE. A programação foi anunciada pelo seu fundador, Zé Nilton e conta com atrações regionais e com artistas da terra, que irão garantir a alegria dos foliões do dia 05 de março.

Serão três trios elétricos tocando a partir das 12h00 em sua concentração na Rua 18 da Cohab Nova, como acontece desde o ano de 2011. Após a apresentação de bois, maracatus, bonecos gigantes, carros alegóricos e caboclinhos, o bloco segue até o Horto Florestal, onde animará os foliões até ás 20h00.

O trio Asas da América, Trio Inove e Trio Pranchão foram confirmados pelo parlamentar. O Asas, segue com sua banda própria, enquanto o Trio Pranchão irá tocar ao som do renomado artista André Viana, e por sua vez, o Trio Inove irá trazer a Banda Sedutora. Na concentração ainda haverá shows da Banda Levy Swing, Banda Obsessão e Orquestras de frevo.

Nos anos anteriores, a organização contabilizou cerca de trinta mil pessoas nos desfiles, entre foliões de todas as idades e gostos. Mais de cento e cinquenta empregos são gerados durante os desfiles, movimentando a economia do município em até duzentos mil reais.

O bloco é organizado a fio, contando com a presença de dezenas de policiais militares, seguranças particulares, bombeiros civis, bombeiros militares e profissionais de apoio que garantem a segurança e bem estar dos foliões que têm o objetivo de curtir o período pós carnavalesco.

E como de costume, será distribuída a famosa feijoada do bloco e a batida de bebida, gratuitamente durante a concentração que vai acontecer como ocorre todos os anos na rua dezoito da Cohab Nova.

O bloco tem o apoio da Prefeitura Municipal de Limoeiro, através da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude, da PITU e do Governo de Pernambuco, através da Empresa Pernambucana de Turismo (EMPETUR).

Cronograma:

12:00 – Banda Levy Swing

13:30 – Banda Obsessão

15:00 – André Viana

16:00 – Banda Sedutoras

17:00 – Banda Asas da América