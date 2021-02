Viabilizando Sonhos Culturais – Oficina de Elaboração de Projetos sobre o Edital do Funcultura Geral 2020/2021

A produtora e empreendedora cultural Eliz Galvão estará realizando através da sua empresa a Liga Criativa um ciclo de capacitações sobre o edital do Funcultura Geral 2020/2021 voltada para artistas e produtores(as) culturais das quatro macrorregiões de Pernambuco.

A oficina “Viabilizando Sonhos Culturais” se propõe a apresentar as mudanças no Edital do Funcultura e explanar sobre o preenchimento correto do formulário de inscrição e seus anexos. Durante os três dias de formação, os participantes terão acesso a informações desde a inscrição/renovação do CPC até aos tópicos que precisam ser preenchidos na nova ficha técnica financeira.

Serão 04 turmas (uma para cada macrorregião). Uma das formações contará com Intérprete de Libras e garantia de vagas para artistas e produtores com deficiência auditiva; para alcançar este público, materiais de divulgação como vídeo teaser e formulário adaptado em Libras serão produzidos pela empresa VouSer Acessibilidade que será responsável pela execução das ações de acessibilidade do projeto.

A formação atenderá um público de 25 pessoas por turma, totalizando a participação de 100 agentes culturais. Será conferido certificado de participação a quem cumprir a carga horária total da oficina.

As inscrições estão sendo feitas através de link no instagram da Liga Criativa (@LigaCriativa) e as aulas acontecerão através da plataforma Jitsi Meet.

Lembrando que não é preciso experiência prévia em elaboração de projetos, a proposta da oficina é justamente oportunizar o acesso à informação as pessoas sem experiência nesta área.