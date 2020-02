Vice-prefeito e vereador retornam ao grupo da prefeita de Glória do Goitá

A prefeita de Glória do Goitá, Adriana Paes (PSD), utilizou uma rede social, nessa quinta-feira (6), para anunciar o retorno do vice-prefeito Neco de Chiquinho (MDB) ao grupo político que ela coordena. Neco havia rompido no início de gestão. “Começamos juntos, e assim continuaremos. Contamos com você para ajudar nossa gestão a crescer cada vez mais”, postou Adriana. Na postagem, o deputado federal e presidente estadual do PSD, André de Paula, aplaudiu a reconciliação política.

Uma fonte ligada ao grupo confidenciou ao Blog do Agreste que o vice-prefeito retorna à base com o pensamento de disputar uma cadeira de vereador na eleição deste ano. No mesmo “desembarque”, o vereador Berinho de Apoti (PC do B) também voltou ao grupo da situação. Com o retorno dele, a gestora passou a ter a maioria na Câmara de Vereadores. Agora são 6 parlamentares na situação e 5 na oposição. A mesma fonte também adiantou que, na janela eleitoral, os vereadores devem se filiar ao PSD e PSB para formar duas grandes chapas proporcionais.

Fonte: Blog do Agreste

Foto: Reprodução