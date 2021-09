Vicência adere ao Programa Titula Brasil

Vicência, na Mata Norte de Pernambuco, é o primeiro município da Região a aderir ao Programa Titula Brasil. Assim, os moradores dos assentamentos de Barrinha, Morojozinho e Campina Verde receberão a emissão de títulos provisórios e definitivos aos beneficiários da reforma agrária. A oficialização do acordo de cooperação técnica com o Incra aconteceu ontem.

O Programa Titula Brasil foi criado para apoiar a titulação de assentamentos e de áreas públicas rurais da União e do Incra passíveis de regularização por meio de parcerias com os municípios.

Após a solicitação de adesão, o próximo passo da superintendência regional do Incra é a definição do plano de trabalho e formalização do acordo de cooperação técnica para execução do Programa Titula Brasil.

Os trabalhos estão em andamento, beneficiando famílias nos dois assentamentos federais da cidade que comemoram a adesão ao programa.