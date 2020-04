Vicência confirma primeiro caso da COVID-19

A Prefeitura de Vicência divulgou, na última segunda- feira (20), a partir do resultado laboratorial do primeiro caso confirmado do novo coronavírus no município.

A paciente é uma mulher, de 46 anos, residente no centro da cidade. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde “a paciente encontra-se em isolamento domiciliar junto com seus familiares mais próximos”.

Com o surgimento desse primeiro caso em Vicência, a região da Mata Norte de Pernambuco registra 13 municípios com um total de 42 casos confirmados. Fazem parte dessa lista: Paudalho (11), Goiana (06), Aliança (05), Timbaúba (04), Carpina (03), Lagoa do Carro (02), Glória do Goitá (02), Chã de Alegria (02), Tracunhaém (02) Lagoa do Itaenga (01), Macaparana (02), Condado (01) e Vicência (01).

O número de mortes na Mata Norte corresponde a 15. Os óbitos aconteceram em Paudalho (06), Macaparana (02), Lagoa do Carro (01), Timbaúba (02) e Goiana (03) e Aliança (01).