Vidro pode garantir desconto na conta de energia elétrica

Com a finalidade de oferecer mais uma opção para os clientes receberem desconto na conta de energia elétrica, a Companhia Energética de Pernambuco (Celpe) ampliou o número de resíduos aceitos pelo Projeto Vale Luz​, promovido pelo Programa de Eficiência Energética da Celpe, regulado pela ANEEL. A partir deste mês de julho, o vidro passa a ser aceito oficialmente em todos os pontos de recolhimento do projeto. Em junho, a concessionária promoveu um piloto para analisar a aceitação dos consumidores em relação à novidade. A participação foi tão positiva que foram entregues mais de 1,8 tonelada do material. Cada quilo de vidro entregue ao Projeto Vale Luz é revertido em R$ 0,08 para o cliente. Apenas vidros em bom estado, completamente vazios e limpos são aceitos. Objetos quebrados ou rachado não são contabilizados. “A entrega de vidros era um pedido dos nossos clientes, que muitas vezes têm receio de descartar o material no lixo comum e provocar acidentes.

A inclusão do vidro no Vale Luz é, principalmente, mais uma oportunidade de todos receberem algum tipo de desconto na fatura neste momento tão sensível da economia”, afirmou o supervisor de Eficiência Energética da Celpe, Artur Costa. Além do benefício financeiro, o Projeto Vale Luz também promove uma maior conscientização sobre a necessidade de descartarmos os resíduos de forma correta, diminuindo assim o impacto sobre o meio ambiente. “O vidro é um dos resíduos que mais demora a se decompor. Alguns estudiosos chegam a afirmar que o tempo é indeterminado, o que influencia diretamente no meio ambiente. Quanto mais descartarmos de maneira assertiva, mas contribuiremos para a preservação da natureza”, concluiu Artur Costa.

O cliente da Celpe que desejar participar do Programa Vale Luz deve estar em dia com a concessionária. Estando sem débito, ele precisa apenas se apresentar no local de troca itinerante munido de sua conta contrato e um documento com foto. Os participantes do Vale Luz podem entregar, além do vidro, metal (latinhas de alumínio e ferro), papel, papelão, plásticos (garrafas PET, embalagens de produtos de limpeza e higiene), óleos vegetais (como os de coco, de cozinha, soja, canola, girassol, milho) e eletrônicos (exceto geladeiras, refrigeradores e condicionadores de ar). Os materiais precisam estar limpos e, em caso de papéis, já empilhados, o que facilitará o processo de pesagem.Condomínios também podem participar do projeto através do Vale Luz Condomínio, que faz a coleta de resíduos diretamente nas unidades localizadas na RMR, concedendo descontos na fatura de energia do condomínio cadastrado. Para se inscrever, basta baixar a ficha de cadastro no site da Celpe e envia-la via e-mail para eficiência@neoenergia.com, com o assunto Vale Luz Celpe, ou entrar em contato pelo telefone (81) 3035-8965.