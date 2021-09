Visibilidade Gorda e Combate a Gordofobia

Dia 10 de Setembro é conhecido como o Dia de Luta Contra a Gordofobia ou Dia de Visibilidade à Luta Antigordofobia, que busca conscientizar a sociedade sobre a importância do respeito às pessoas gordas. Mesmo sendo maioria na população brasileira – 56%, segundo o Ministério da Saúde – gordos são negligenciados e têm direitos e acessos negados diariamente na sociedade.

Recife é a primeira cidade Brasileira a aprovar projetos de Lei contra a gordofobia no estado de autoria da vereadora da Cidade do Recife, Cida Pedrosa. Os Projetos de Lei (PL) nº 35/2021 e nº 37/2021. Ambas as matérias foram aprovadas por unanimidade pelo plenário da Câmara Municipal do Recife.

A PL nº 35/2021 busca instituir a data de 10 de setembro, que hoje marca o Dia do Gordo, como Dia Municipal de Luta Contra a Gordofobia. Ao tratar da proposta, Cida lembrou uma audiência pública realizada por seu mandato com entidades sociais para tratar das dificuldades que pessoas gordas encontram no cotidiano.

Já a PL nº 37/2021 dispõe de medidas para assegurar a inclusão e a proteção da pessoa gorda nos estabelecimentos de ensino localizados no Recife. “O bullying que as crianças sofrem nas escolas é destruidor da autoestima e cria situações de vulnerabilidade social e psicológica. Esse projeto faz com o poder público tenha que apresentar soluções para as carteiras escolares e uma educação sem gordofobia. Hoje, damos um salto civilizatório para um mundo de respeito para todas as pessoas”, comenta Sâmia Veras, idealizadora do Projeto As Mil Faces de uma Plus.

A data é também oficialmente em Pernambuco Projeto de Lei, instituiu no Calendário Oficial de Eventos e Datas Comemorativas do Estado, no dia 10 de setembro, o Dia Estadual de Enfrentamento à Gordofobia .

O Projeto se alinha ao disposto no art. 5º, incisos III e IV, da Lei Estadual nº 16.241, de 14 de dezembro de 2017, ao passo em que propõe registrar a luta pela cidadania de um segmento da sociedade, bem como a promoção de ações de conscientização, prevenção e combate acerca do preconceito praticado contra pessoas gordas.

No § 2º diz que: “No dia estadual previsto no _caput_ , a sociedade civil e o poder público deverão promover ações, campanhas, seminários, fóruns e palestras de conscientização e enfrentamento à gordofobia.”

A publicação do Dia Estadual de Enfrentamento à Gordofobia foi feita no DOE – Poder Legislativo, em 30/10/2020, na página 4, coluna 1.

De acordo com a data o Projeto de Empoderamento Feminino, inclusão social, combate e enfrentamento à gordofobia denominado, As Mil Faces de Uma Plus, fundado em 2017 traz consigo um legado contínuo de 106 ações interventivas, todas com o mesmo propósito, realizará 10/09 e 11/09 ações voltadas para o público gordo(a) do estado de Pernambuco, Celebrando a data e mostrando a sociedade a importância do respeito para com o corpo gordo.

Entre essas ações interventivas estão:

✔️ PODCAST no dia 11 de Setembro às 20h com Transmissão pelo Instagram IG @asmilfacesdeumaplus com o Tema: “MAIS RESPEITO AO CORPO GORDO”

✔️ ATOS INTERVENTIVO

👉🏻10/09 às 6:30h contra a gordofobia, localizado no Cruzamento da Agamenon Magalhães com Carlos de Lima Cavalcante no Derby, onde ficaremos durante toda manhã .

👉🏻12/09 na Altura da Praia do Quartel às 10h

Todos os atos com distribuição de folders informativos, faixa, cartazes com frases que remete ação, numa performance social e educativa voltada para o enfrentamento e combate a gordofobia marcando esse dia de luta em prol do respeito ao corpo gordo.