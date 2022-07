Viviane Coutinho dá dicas de óleos essenciais para melhorar a saúde do cabelos

Quando o assunto é cabelo, qual mulher não deseja ter as madeixas iguais as das celebridades? Pode não parecer, mas não é preciso gastar muito para ter os fios bonitos e sedosos. A tricologista Viviane Coutinho tem dicas valiosas, de óleos essenciais, para deixá-los com mais brilho e hidratados.

“Os óleos promovem uma reposição lipídica, que pode equilibrar a microbiota do couro cabeludo. Quando vegetais puros e essenciais, podem ser adstringentes e anti inflamatórios. Então a indicação precisa ser de acordo com a necessidade”, diz Viviane

Existem óleos para as mais diversas funções capilares. “Temos para todas as disfunções, como por exemplo, para oleosidade e descamação usa-se o óleo de abacate, para queda de cabelo, o óleo de alecrim”, conta.

Há dúvidas sobre com qual frequência devem-se usar os óleos, no entanto, a tricologista explica: “Podemos usar uma vez por semana, quinzenalmente quando for melhorar. Gosto sempre de fazer blends de óleos vegetais com essências”.

Dicas de óleos para os cabelos

Viviane Coutinho cita alguns óleos importantes para queda capilar. “O óleo de alecrim é muito utilizado para cabelos com queda e que necessitam de estímulo, óleo de melaleuca bactericida e fungicida, óleo de hortelã pimenta energizante, ylang ylang hidratante, afrodisíaco, óleo palmarosa equilibra a lubrificação natural entre outros”, aponta.

Para finalizar, a tricologista menciona que é preciso entender qual a necessidade que os cabelos devem ter e assim fazer uma escolha exata. “É sempre muito importante entendermos as necessidades dos cabelos e indicarmos assim o blend ideal , lembrando que são extraídos de sementes, plantas e que possuem propriedades riquíssimas para o couro cabeludo e os fios contribuindo e muito para a saúde capilar”, finaliza Viviane.