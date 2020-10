Voluntários se unem para manter instituição de combate ao câncer em Carpina

O mês de outubro é dedicado à prevenção do câncer de mama e à divulgação sobre a importância do diagnóstico precoce da doença. Na Mata Norte de Pernambuco, um grupo de 20 voluntários se uniu para manter as atividades do projeto estadual da Rede Feminina de Combate ao Câncer.

O trabalho deles vem ajudando cerca de 150 pessoas em situação de vulnerabilidade social acometidas pelo câncer, usuárias do SUS, que realizam tratamento oncológico via tratamento fora do domicílio, sem condições para custear suas necessidades básicas.

A entidade filantrópica, sem fins econômicos, é ligada ao Hospital do Câncer de Pernambuco e existe há 8 anos. Entre os serviços oferecidos está a distribuição de medicamentos, fraldas descartáveis, cestas básicas para os pacientes, além de custear o transporte de algumas pessoas para tratamento no Hospital do Câncer. No local é ofertado ainda exames de citologia, coposcopia e biopsia.

Entre os voluntários estão dois nutricionistas, uma enfermeira, um ginecologista e quatro psicólogos, inclusive atendendo crianças autistas. Em média são atendidas 150 pacientes mensalmente de Carpina e também de outras cidades da Mata Norte, a exemplo de Paudalho e Tracunhaém.

A presidente da Rede Feminina em Carpina, Marilda Santana, explica que diante da pandemia do novo coronavírus os atendimentos ficaram temporariamente suspensos. Hoje a maior dificuldade é financeira, pois o rendimento não é suficiente para pagar todas as despesas.

A solução para continuar essa missão foi investir em um bazar com peças doadas e em perfeito estado. O grupo recebe doações de roupas, calçados e acessórios, além de alimentos e ajuda financeira.

Com muito esforço diariamente os voluntários tem buscado meios para que a instituição não chegue a encerrar as atividades. A Rede Feminina funciona em um imóvel alugado localizada à Avenida da Bandeira, N 77, Bairro São Sebastião, e funciona de segunda a sexta- feira, das 8h às 12h.